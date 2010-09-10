Проект для Полянской Юлии

Есть фотографии маек: вид спереди и со спины для трех моделей: мужская, женская, детская. Фотографии подвергались обработке, обработаны были плохо. Надо исправить ситуацию. А именно: 1) Тени и полутона выглядят грязновато. Надо "почистить" их так, чтобы ...