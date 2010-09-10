Проект для Полянской Юлии

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание эскиза автомобиля (передней части) в векторе по предоставленной фотографии. Эскиз должен быть похож на http://clip2net.com/clip/m36928/1279886310-clip-10kb.jpg

13 лет назад
web-developers
Антон 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
  • Похожие заказы

  • Нарисовать контуры, отделяющие объект от фона

    Требуется инструментом Перо (Pen) в Photoshop нарисовать контуры (Paths) отделяющие объект от фона на фотографиях для каталога. Объекты: бижутерия из стекла, пластикса, металла (как матовая, так и полированная; разных цветов и форм) Фон: белый Количество: 50-100 шт. ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фотографий для интернет-магазина

    Обработать фотографии товара для размещения в интернет-магазине. Исходники есть. Образцы исходников и результата прилагаются (1,14Мб). Изображение должно получиться 500x500, товар во весь размер на черном фоне. Укажите пожалуйста цену за 1 изображение и подходящую платежную систему ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ретушь и цветокоррекция

    Для выполнения периодических заказов на удаленной основе студии требуются дизайнеры для выполнения профессиоанльной ретуши и цветокоррекции фотоимиджей для рекламных макетов. Требования: опыт работы с фотографиями людей, работа с цветом для полиграфии, опыт работы с проблемными фотографиями, аккуратность и еще раз ...

    Обработка фотографий30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать фотографии

    Есть фотографии девушки в шубе, сделанные в домашних условиях. Необходимо обработать фото, сделав шубу привлекательной. Также нужно затемнить лицо девушки. Фотографий - 8 шт; предоставлю исполнителю. Я в фотографии не понимаю ничего, поэтому если фото совсем ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработать фотки маек.

    $15

    Есть фотографии маек: вид спереди и со спины для трех моделей: мужская, женская, детская. Фотографии подвергались обработке, обработаны были плохо. Надо исправить ситуацию. А именно: 1) Тени и полутона выглядят грязновато. Надо "почистить" их так, чтобы ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оптимизация изображений

    Добрый день, нужно оптимизировать изображения на прозрачном фоне - прозрачный фон оставить. Прикреплен к проекту архив, в котором 5 файлов для теста. Если вы сможете без сильной потери качества уменьшить вес хотя бы до 5 кб, ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотошоп.

    $50

    Обработать несколько фотографий. предлагайте цены, я рассчитываю баксов на 5 всем спасибо за предложения. если что -обращусь.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад