Убрать фон из 18 фотографий

$20
Обработка фотографийЗавершен6 заявок164 просмотра
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Убрать фон из 18 фотографий приборов (некоторые с мелкими деталями).

В результате нужны psd файлы с прозрачным фоном.

13 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
$12
1 день
По вопросам обработки фотографий обращаюсь только к Елене.
Постоянное и долгосрочное сотрудничество — это отлично. Побольше бы таких заказчиков, как Анна, понимающих и уважающих труд других. Спасибо.
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