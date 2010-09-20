Создание видео уроков по Photoshop

Обработка фотографийЗавершен3 заявки258 просмотров
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Нужно сделать интересные уроки по Photoshop, пример - http://www.youtube.com/watch?v=GRms9Y8035A

Эти уроки будут размещаться на сайте, по этому нужно к этому видео ещё и описание со скриншотами.

photoshop должен быть cs4 или cs5

Оплата WM или ЯД, после выполнения работы

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13 лет назад
Antoxa
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день
Анна, большое спасибо за выполненную работу по созданию видео. Работа выполнена на хорошем уровне и в срок, буду сотрудничать и дальше
Отлично поработали. Заказчик порадовал четким ТЗ и своевременной оплатой! Большое спасибо! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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