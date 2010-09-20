Создание видео уроков по Photoshop

Здравствуйте. http://img10.auto24.ee/auto24/560/508/17160508.jpg http://img9.auto24.ee/auto24/560/493/17160493.jpg http://img8.auto24.ee/auto24/products/770/836/18836836.jpg http://img10.auto24.ee/auto24/products/770/833/18836833.jpg у кого есть машина, кто хорошо представляет как выглядит тонированная машина?? можете в фотошопе затонировать стёкла и фары у этой машины, плюс вставить литки? не обязательно, чтобы работа была идеальна, интересует примерно как это будет выглядеть. мне ...