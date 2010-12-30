Подготовка свадебных фотографий

Фотографу на постоянное сотрудничество нужен дизайнер, который качественно обработает фотографии, перед тем как их отдавать молодоженам.

Ориентировочное количество фотографий за свадьбу – 300 из них 10 нужно сделать фотоколлажей, + 1 этикетка на коробку 18,5 см х 27,5.

Прошу сообщить Вашу цену и сроки за такую работу, и если она нам подходит, отправляем 10 любых фотографий со свадьбы, для демонстрации Ваших способностей. В тестовом задании необходимо фотографии подогнать под «товарный вид» сделать 2 коллажа, 1 этикетку на коробку 18,5 см х 27,5. Прошу учитывать, что на 10 тестовых фотографий нужно тратить время так-как и на остальные 290, потому в случае если будем работать остальные фото должны быть обработаны не хуже 10 тестовых.

Задача - чтоб фотографии понравились заказчикам.

Фотограф находится в Украине, потому стоимость пишите либо в гривнах, либо в долларах. Стоимость просим не завышать, это будет одним из Важных факторов, при выборе дизайнера для постоянного сотрудничества.

По этой ссылке можно скачать фотографии для демонстрации своей работы http://doiop.com/testfoto