Подготовка свадебных фотографий

Обработка фотографийЗавершен33 заявки1108 просмотров
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Фотографу на постоянное сотрудничество нужен дизайнер, который качественно обработает фотографии, перед тем как их отдавать молодоженам.

Ориентировочное количество фотографий за свадьбу – 300 из них 10 нужно сделать фотоколлажей, + 1 этикетка на коробку 18,5 см х 27,5.

Прошу сообщить Вашу цену и сроки за такую работу, и если она нам подходит, отправляем 10 любых фотографий со свадьбы, для демонстрации Ваших способностей. В тестовом задании необходимо фотографии подогнать под «товарный вид» сделать 2 коллажа, 1 этикетку на коробку 18,5 см х 27,5. Прошу учитывать, что на 10 тестовых фотографий нужно тратить время так-как и на остальные 290, потому в случае если будем работать остальные фото должны быть обработаны не хуже 10 тестовых.

Задача - чтоб фотографии понравились заказчикам.

Фотограф находится в Украине, потому стоимость пишите либо в гривнах, либо в долларах. Стоимость просим не завышать, это будет одним из Важных факторов, при выборе дизайнера для постоянного сотрудничества.

По этой ссылке можно скачать фотографии для демонстрации своей работы http://doiop.com/testfoto

13 лет назад
nedvij
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
stello4_ka
Стелла 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик четко изложил суть работы и своевременно ее оплатил. Рекомендую для сотрудничества.
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