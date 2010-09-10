Было много вариантов, пока все спрашивали и уточняли - Слава сделал черновик и от него уже плясали, чтоб на пальцах не показывать. сделал больше чем я планировал, переделал за другими дизайнерами, и много чего еще. Взял на заметку себе и рекомендую другим.