Обработка 1000 фотографий для интернет каталога

Обработка фотографийЗакрыт28 заявок615 просмотров
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Будет сфотано 1000 предметов на белом фоне

примерно то, что надо сделать с каждой фоткой в приложении

то есть надо будет каждую фотку стильно и красиво обработать

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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