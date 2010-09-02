Обработка 1000 фотографий для интернет каталога

Фотографу на постоянное сотрудничество нужен дизайнер, который качественно обработает фотографии, перед тем как их отдавать молодоженам. Ориентировочное количество фотографий за свадьбу – 300 из них 10 нужно сделать фотоколлажей, + 1 этикетка на коробку 18,5 см ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Будет сфотано 1000 предметов на белом фоне
примерно то, что надо сделать с каждой фоткой в приложении
то есть надо будет каждую фотку стильно и красиво обработать
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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