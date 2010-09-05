Обработать фотки маек.

# 1 — $ 15

Есть фотографии маек: вид спереди и со спины для трех моделей: мужская, женская, детская.

Фотографии подвергались обработке, обработаны были плохо. Надо исправить ситуацию. А именно:

1) Тени и полутона выглядят грязновато. Надо "почистить" их так, чтобы не создавалось ощущения, будто футболки испачканы.

2) Футболки выглядят так, будто они из пластика. Надо добиться более реалистичной фактуры ткани. Не надо ярковыраженнной фактурности, просто нужно убрать ощущение "пласктиковости" и руковторности изображения.

В целом, изображение должно быть как можно ближе к нормально сделанному студийному фото с правильным светом и баллансом белого. Насколько это возможно.

Изображения предоставляются в виде исходников в фотошопе. Конечный результат также необходимо предоставить в формате PSD, с прозрачным фоном.

Для просмотра предьявляйте картинки в формате JPG на белом фоне. Обязательно и мужскую, и женскую, и детские модели. Обязательно с максимально хорошим качеством и в том же разрешении, что и оригинал (оно небольшое). Это важно. По-другому я просто не смогу адекватно оценить качество исполнения. Можете защищать изображение ватермарками или еще как-нибудь, но только не за счет разрешения и качества сжатия.

Конкурс идет 3 дня, автор самой качественной на мой субъективный взгляд работы получит весь призовой фонд.

Если поступят несколько работ с одинаково хорошим качеством, победителем станет тот, кто прислал работу раньше.

Если не поступит ни одной работы хорошего уровня, то конкурс будет завершен без объявления победителя в соответствии с Правилами.

Спасибо.