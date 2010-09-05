Оптимизация изображений

Добрый день, нужно оптимизировать изображения на прозрачном фоне - прозрачный фон оставить.

Прикреплен к проекту архив, в котором 5 файлов для теста. Если вы сможете без сильной потери качества уменьшить вес хотя бы до 5 кб, то пишите ваши предложения по срокам и пример на почту (указана в профиле). Общий объем картинок - около 2 тыс. и 2 тыс. силуэтов, т.е. делать автоматически нужно будет.

Пишите, даже если сможете оптимизировать хорошо только один вариант картинок (см. архив)

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