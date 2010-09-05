Обтравить и сделать цветокоррекцию посуды

Фотографу на постоянное сотрудничество нужен дизайнер, который качественно обработает фотографии, перед тем как их отдавать молодоженам. Ориентировочное количество фотографий за свадьбу – 300 из них 10 нужно сделать фотоколлажей, + 1 этикетка на коробку 18,5 см ...
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Есть фотографии посуды. Нужно посуду вырезать, поставить на фон и сделать цветокоррекцию посуды.
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