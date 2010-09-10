Обработка фотографий для интернет-магазина

Обработка фотографийЗакрыт39 заявок600 просмотров
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Обработать фотографии товара для размещения в интернет-магазине. Исходники есть. Образцы исходников и результата прилагаются (1,14Мб). Изображение должно получиться 500x500, товар во весь размер на черном фоне.

Укажите пожалуйста цену за 1 изображение и подходящую платежную систему для оплаты работ.

13 лет назад
Alter_Ego_Regis
Менеджер 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
SASHA_ART
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
3 дня
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