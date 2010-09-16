Нужно обработать 20 фотографий для сайта

$50
Обработка фотографийЗакрыт52 заявки564 просмотра
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Нужно обратботать 20 фотографий PNG и перегнать в jpeg с белым фоном

13 лет назад
ilyasina
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад