Нужно обработать 20 фотографий для сайта

Для выполнения периодических заказов на удаленной основе студии требуются дизайнеры для выполнения профессиоанльной ретуши и цветокоррекции фотоимиджей для рекламных макетов. Требования: опыт работы с фотографиями людей, работа с цветом для полиграфии, опыт работы с проблемными фотографиями, аккуратность и еще раз ...