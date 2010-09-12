Постоянно нужна профессиональная ретушь фото

Здравствуйте, мне постоянно нужна профессиональная ретушь свадебных фотографий, повторюсь, профессиональная ретушь именно свадебных фото, с применением плагинов для художественной обработки, исходники предоставляю в раве с 5д марк 2, в итоге нужен тифф.

По кол-ву мне нужна обработка от 30 до 200 фотографий в месяц, в зависимости от сезона.

Мне нужно: как минимум кадрирование, цветовая коррекция, художественная обработка и обязательно ручная ретушь, портретура НЕ прокатит.

Присылайте мне на почту примеры Ваших работ, со стоимостью, не пишите мне прайс, пишите примерную стоимость, за тот объем работ, который я описал выше, коллажи или развороты фотокниг НЕ присылайте, мне нужны в качестве примеров Вашей работы только фото, причем обязательно с лицами, и обязательно «до» и «после».

Отвечу на письмо, если Ваша работа мне понравится и пришлю на пробу 2 фотографии с примером того, что нужно получить в итоге.

Моя почта: [email protected]