Вырезать фон из фото букетов

Есть 2 фотографии. Необходимо почистить (стереть) фон, чтобы их можно было использовать в буклете.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть порядка 1500 фоток букетов, которые нужно разместить в интернет-салоне цветов "Мастер-букет" ( http://master-buket.ru ) , фон разнородный, половина фоток с белым фоном, размер фото до 14 МПикс. Оплата посдельная - предлагайте цену за шт. или за все.
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