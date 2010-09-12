Вырезать фон из фото букетов

Обработка фотографийЗакрыт80 заявок1003 просмотра
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Есть порядка 1500 фоток букетов, которые нужно разместить в интернет-салоне цветов "Мастер-букет" ( http://master-buket.ru ) , фон разнородный, половина фоток с белым фоном, размер фото до 14 МПикс. Оплата посдельная - предлагайте цену за шт. или за все.

13 лет назад
neboley
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад