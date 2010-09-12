Нарисовать скулы

Создание эскиза автомобиля (передней части) в векторе по предоставленной фотографии. Эскиз должен быть похож на http://clip2net.com/clip/m36928/1279886310-clip-10kb.jpg
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