Вырезать обьекты с фона

Обработка фотографийЗакрыт39 заявок626 просмотров
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Есть фотографии скутеров на фоне. Необходимо вырезать скутеры, добавить тень, подкорректировать.

Аська для быстрого решения вопросов 103427220

13 лет назад
advisor
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад