Вырезать обьекты с фона

Нужно обратботать 20 фотографий PNG и перегнать в jpeg с белым фоном
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Есть фотографии скутеров на фоне. Необходимо вырезать скутеры, добавить тень, подкорректировать.
Аська для быстрого решения вопросов 103427220
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