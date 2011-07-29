redFline

Фадей redFline

 
44 годаУкраина/Луганск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Главное не количество правок, а конечный результат! Работаю до 100% согласования!!!

Руки из плеч, на плечах голова, а значит найдем решение к Вашей задаче!

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Отзывы заказчиков
ZVV
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
На лист А4 сделать рекламный модуль
Работу Фадей выполнил быстро, проявил творческий подход. Рекомендую всем и сам планирую в дальнейшем обращаться.
Отличный заказчик. Приятен в общении. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
neonet
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Нужно 3 объёмных коробочки для электронных товаров
Превосходное качество работы (дизайн)! Рекомендую!
Отличный заказчик. Требовательный, но по существу. Приятен в общении. Платит всегда в срок! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
ipavlish
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Макет визитки
Очень доволен, Фадей, ухватил идею, творчески обработал, предложил несколько вариантов, сделал все оперативно, взаимодействие комфортное. Всем рекомендую.
+ рекомендую. Клиент требователен и знает чего хочет. Приятен в общении
Ответный отзыв
paster
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Создать визитку в необходимом для типографии виде
Фадей быстро все выполнил. Без излишеств, лишней болтовни и в ожидаемый мной срок. Работой доволен - визитки напечатаны
Приятный заказчик, четко знает что ему нужно, оплату производит своевременно! Советую ВСЕМ!!!
Ответный отзыв
nox78
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки
Спасибо, сделал дизайн визитки. Все качественно и быстро. Рекомендую
Отличный клиент. Всем советую. Реально знает чего хочет. Платит своевременно!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $10
от 1 дня
#90
Обработка фотографий
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#260
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#419
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $30
от 2 дней
#769
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#634
Презентации
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#876
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#896
Фирменный стиль
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#1041
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1069
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1728
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2134
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