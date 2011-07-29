Главное не количество правок, а конечный результат! Работаю до 100% согласования!!!
Руки из плеч, на плечах голова, а значит найдем решение к Вашей задаче!
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Работу Фадей выполнил быстро, проявил творческий подход. Рекомендую всем и сам планирую в дальнейшем обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятен в общении. Рекомендую!!!
$60
10 баллов
12 лет назад
Превосходное качество работы (дизайн)! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Требовательный, но по существу. Приятен в общении. Платит всегда в срок! РЕКОМЕНДУЮ!!!
$20
10 баллов
12 лет назад
Очень доволен, Фадей, ухватил идею, творчески обработал, предложил несколько вариантов, сделал все оперативно, взаимодействие комфортное. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
+ рекомендую. Клиент требователен и знает чего хочет. Приятен в общении
$10
10 баллов
12 лет назад
Фадей быстро все выполнил. Без излишеств, лишней болтовни и в ожидаемый мной срок. Работой доволен - визитки напечатаны
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четко знает что ему нужно, оплату производит своевременно! Советую ВСЕМ!!!
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо, сделал дизайн визитки. Все качественно и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный клиент. Всем советую. Реально знает чего хочет. Платит своевременно!
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $10
от 1 дня
#90
Обработка фотографий
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#260
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#419
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $30
от 2 дней
#769
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#634
Презентации
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#876
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#896
Фирменный стиль
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#1041
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1069
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1728
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2134