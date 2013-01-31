Нужен дизайнер

Наружная рекламаЗакрыт18 заявок341 просмотр
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Доброго вечера уважаемые дизайнеры.

нужен человек для постоянной удаленной работы по созданию веба, полиграфии, наружки.

портфолио плиз высылать в личку.

11 лет назад
redFline
Фадей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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