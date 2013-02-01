Макет флага

Добрый день! Необходимо сделать три баннера наружной рекламы под открытие ТЦ на щит размером 6х3 метра. Идею одного из баннеров дам, два других надо придумать. Работа не столько руками, сколько "идейно", т.е. фантазией. В баннере надо донести главные мысли: ...