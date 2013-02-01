Макет флага

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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!

Нам нужно быстро, до завтра, сделать макет флага-удочки.

Т.З.:

1. Размеры и форма флага в приложении. (100х400)

2. Основа для дизайна тоже в приложении. Нужно примерно то же самое.

3. На флаге должна быть следующая информация:

- логотип

- два варианта надписи: батутный центр и трюковая школа

Размещение: логотип внизу флага, текст вдоль мачты, повторяя ее изгиб.

4. Требования к макету: http://www.ffmedia.ru/service/Makets.html

11 лет назад
drpierro
Павел 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Konstantin_Z
Константин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$1
1 день
Благодарю Константина за отличный флаг, сделанный в кратчайшие сроки, а также за искреннюю заинтересованность в конечном результате.
Рекомендую к сотрудничеству.