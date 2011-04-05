В очередной раз очень приятно было поработать. 1. Действительно хороший дизайнер и художник, умеющий сделать стильную качественную работу. 2. Работа выполняется быстро и качественно. 3. Очень всё культурно, деликатно и вежливо. Тоже приятно :) 4. Делает не просто по заданию, а предлагает свои новые решения. 5. Очень приятно работать с профессионалом.. Рекомендую