Всем привет!Надо сделать формирование xlsx с использованием PHPExcelЕсть 3 массива1. Массив компаний может быть под тысячу 2. Массив проверок еще больше 3. Массив решений также может быть несколько тысячФормирование листа Exel надо сделать с использование mergeCellsМежду компаниями ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $7
Всем привет, заказ больше для студентовНужен текст о какой либо строительной проблеме в РФСпособы ее решения И что даст решении - результатКопирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Задание больше для студентов Нужен дизайн сайта ТИКТОКА но чтобы хотя бы немного отличалось [u]www.tiktok.com [/u] 1.Главная 2.В тренде 3.Интересное 4. Внутренняя страница видео 5. Страница контакты – о нас и т.дДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно от рисовать логотип PIRANHA, есть логотип который нравится вот на подобие его, не обязательно цвета можно просто черно белоеЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Список того, что нужно в оптимизацию : • Анализ конкурентов и анализ перспективности сайта • Составление мета-тегов • Создание семантического ядра • Составление правильного роботс.тхт • Закрытие внешних ссылок ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
собственно нужен такой скриптВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Надо нарисовать Новый дизайн передней части кузова машины! для дальнейшего его воплощения из стеклопластика! Без сильного фанатизма! должны оставаться старые фары! Машина Blazer (S-15)Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен дизайн главной страницы сайта, http://www.powerport.ru/ связного с электромонтажом Дизайн желателен с небольшим юмором и креативом, примеры приветствуются Представление по дизайну такое, показать посетителю сайта что "люди занимаются профессионально электромонтажем/умный дом " выразить это в структуре ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн главной страницы сайта, http://www.powerport.ru/ связного с электромонтажом Дизайн желателен с небольшим юмором и креативом, примеры приветствуютсяДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создать дизайн визитки, в основном надписи на уже готовый фонВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Во становить ч.б фото под печать. фото само прикреплено.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
Надо по возможности улучшить фотографию на сколько это возможно оригинал фото 3546х2382 весит 3,6 мб ВСЕМ СПАСИБО ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕНОбработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $185
1. О КОМПАНИИ Компания Аш-Шамс Капитал является независимой инвестиционно-финансовой компанией, которая ставит перед собой следующие цели. - предоставление высококачественных инвестиционных и финансовых услуг в соответствии с Исламскими финансовыми принципами; - развитие Исламских финансов в странах СНГ и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад