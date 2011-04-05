nox78

Сергей nox78

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Отзывы фрилансеров
redFline
Фадей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки
Отличный клиент. Всем советую. Реально знает чего хочет. Платит своевременно!
Спасибо, сделал дизайн визитки. Все качественно и быстро. Рекомендую
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Helike
Любовь 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Реставрация ч.б фото
Спасибо за сотрудничество! Хороший заказчик, рекомендую.
В очередной раз очень приятно было поработать. 1. Действительно хороший дизайнер и художник, умеющий сделать стильную качественную работу. 2. Работа выполняется быстро и качественно. 3. Очень всё культурно, деликатно и вежливо. Тоже приятно :) 4. Делает не просто по заданию, а предлагает свои новые решения. 5. Очень приятно работать с профессионалом.. Рекомендую
Ответный отзыв
Helike
Любовь 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Реставрация старой фотографии
Работа сделана, оплата получена. Все превосходно. :)
Очень приятно работать, все было сделано превосходно
Ответный отзыв
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$185
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта Аш-Шамс Капитал
Заказчик, с которым очень приятно работать. Знает что хочет, работа проходит гладко и спокойно. Оплата быстрая, деньги приходили на счет без каких либо напоминаний.
Как приятно работать с профессионалом высокого класса! Профессионализм во всём - даже в мелочах. Спасибо за работу и качество!
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