Обработка фотографий диванов (или AJAX-рамочка)

Требуется отредактировать 110 фотографий(фото диванов), размера 900х375 -> http://dganutti.ru/ViewGallery.aspx?category=4

А именно: добавить интерьер, рамку(багетную, под старину, золотого цвета)

Для фотографий раздела http://dganutti.ru/ViewGallery.aspx?category=21 просто добавить рамку.

Если есть возможность сделать проще(путем добавления общей рамки во всем фотографиям в AJAX-галерее), то есть предложение для AJAX программистов, релизовать AJAX-галерею(на базе нашей Galleria Classic Theme), с рамочкой, велком...

Стоимость, сроки.