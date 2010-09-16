Обработка фотографий диванов (или AJAX-рамочка)

Вырезать кресла с фотографий и сделать их на белом фоне. Скачать 8 фотографий можно здесь http://dump.ru/file/4801099
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отредактировать 110 фотографий(фото диванов), размера 900х375 -> http://dganutti.ru/ViewGallery.aspx?category=4
А именно: добавить интерьер, рамку(багетную, под старину, золотого цвета)
Для фотографий раздела http://dganutti.ru/ViewGallery.aspx?category=21 просто добавить рамку.
Если есть возможность сделать проще(путем добавления общей рамки во всем фотографиям в AJAX-галерее), то есть предложение для AJAX программистов, релизовать AJAX-галерею(на базе нашей Galleria Classic Theme), с рамочкой, велком...
Стоимость, сроки.
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