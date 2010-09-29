Убрать фон из 9 фотографий (для Елены Базулиной)

Обработка фотографийЗавершен10 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Убрать фон из 9 фотографий

13 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Всё как-всегда! быстро, качественно и без проблем)) очень приятно работать!)) всем советую) спасибо!
Приятно работать. Спасибо!