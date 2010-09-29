Убрать фон из 9 фотографий (для Елены Базулиной)

Требуется отредактировать 110 фотографий(фото диванов), размера 900х375 -> http://dganutti.ru/ViewGallery.aspx?category=4 А именно: добавить интерьер, рамку(багетную, под старину, золотого цвета) Для фотографий раздела http://dganutti.ru/ViewGallery.aspx?category=21 просто добавить рамку. Если есть возможность сделать проще(путем добавления общей рамки во всем фотографиям в AJAX-галерее), ...