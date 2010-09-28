Обработка фотографии

$5
Обработка фотографийЗавершен10 заявок282 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно обработать фотографию (выровнять цвета, ретушовка, сделать приятный фон) .

В принципе всё.

Это нужно сделать срочно.

Жду ваших заявок.

13 лет назад
feoMan
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
1rina
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-3)
13 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Все замечания, которые появлялись у меня в процессе данного проекта правились Ирой без изнуряющих длительных переписок. Проект был сделан быстро и в срок. Результатом остался очень доволен, буду и дальше продолжать работать с данным исполнителем.
Легко работать. надеюсь, будем и дальше