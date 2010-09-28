Обработка фотографии

Отличный исполнитель. Все замечания, которые появлялись у меня в процессе данного проекта правились Ирой без изнуряющих длительных переписок. Проект был сделан быстро и в срок. Результатом остался очень доволен, буду и дальше продолжать работать с данным исполнителем.