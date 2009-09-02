Виртуальная 3D панорама с вращением

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Надо сделать панормау для 20 объектов, т.е. я так понимаю сфотографировать с 6-ти или более сторон.

Программинг, насколько я понимаю, не особо сложная вещь, есть много софта, может быть можно использовать бесплатный для склейки фотографий..

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Распишите подробно, цена / сроки, исходя из Ваших навыков:

- Фотографирование 20 объектов, с разных сторон - ??

- Подготовка фотографий (ретуш, подготовка для склейки) для 20 объектов - ??

- Программинг флеш-ролика, в который будет загружаться набор фотографий - ??

Товарищи, пожалуйста, не пишите абстрактные цифры, напишите Ваши расценки и сроки согласно предоставленному объему