Отредактировать фотографию на памятник

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Работы мало, те кто знает photoshop - очень быстро справятся, даже незнаю сколько предлагать за такую работу..., наверное по окончанию

13 лет назад
RamanAnt
Роман 
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад