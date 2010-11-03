Перенос изображений с одних основ на другие

Необходимо перенести изображения с одинаковых основ (футболок) на другие похожие основы + сохранять вырезанные изображения в png.

Изображений несколько десятков тысяч. Делать перенос нужно с помощью автоматизации в фотошопе. Все картинки имеют вид "цифровой_код.jpg" на выходе должно быть 2 папки: одна с .jpg файлами на новых подложках, вторая с .png файлами только "вытравленных" картинок с прозрачным фоном и отступами с боков ровно такими, какими они были изначально (а все картинки соответственно должны быть 500х500). Качество сжатия jpg должно быть 75%.

Оплата устраивает 100 рублей за 1000 картинок. Оплата удобна по Webmoney.

Задание будет выдаваться поэтапно и содержать за раз только один цвет и тип подложки (всего 2 типа - женские и мужские футболки и 7 цветов).

При приеме работы будут проверяться итоговые картинки на предмет "косяков" - это, как правило, остатки старой подложки и "перетравленный" рисунок, когда мелкий текст перестает быть читаемым, тонки линии пропадают, края становятся грубыми пикселизованными.

Проверять сразу всю партию на наличие косяков - трудоемкое занятие, по этому, при обнаружении 1ого косяка - работа сдается на исправление, если после исправления находится еще 1 аналогичный косяк (на другой картинке в этом задании) - отправляется снова, и если после 2х исправлений если обнаруживается 3й аналогичный косяк - работа с этим исполнителем прекращается, выплачивается 50% от стоимости проделанной работы и последующие задания поручаются другому исполнителю.

В приложении несколько картинок и новая подложка (пустая синяя футболка), желающих сотрудничать прошу сделать для теста эти несколько картинок и выслать мне на почту: [email protected]