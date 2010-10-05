Сменить фон на картинке

Обработка фотографийЗавершен32 заявки443 просмотра
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Здравствуйте всем! есть картинка надо сменит фон и поставит логотип это все или проста убрать фон с картинка.

13 лет назад
odil
Одил 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Welah
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Выполнено задача очень хорошо и красиво. Думаю это не последний заказ будет с мои стороны. Спасибо огромное удачи Вам. С уважением Одил.
Vailen
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое держал слова, обещал до вечера и выполнил свое обещание,причем очень качественно и красиво, во общем я доволен. Думаю что продолжим сотрудничество с этим персоналом, благодарю.
Отличный заказчик, четкая задача, постоянно на связи. Спасибо!