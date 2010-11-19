Коллаж - симбиоз прошлого и будущего

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Доброго времени суток всем.

Нужно сделать коллаж -- симбиоз прошлого и будущего.

Должны быть использованы элементы старой архитектуры, роботизированные статуи, часовые механизмы, возможно, роботизированные муравьи.

Цвет: чёрно-белый с эффектом металла или окисления металла.

Никаких ярких цветов.

Образец в приложении или http://rghost.ru/2778672 - нажмите для увеличения.

Жду от вас предложений со сроками и ценой.

Спасибо.

13 лет назад
maxvolume
Серж 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Andy_Rose
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Антон отлично справился с заданием. С первого раза сделал вариант, который пришлось лишь немного доработать. Внимателен ко всем просьбам. Рекомендую как отличного исполнителя.
Всё ок