"Вырезать" предметы из фотографий

Необходимо перенести изображения с одинаковых основ (футболок) на другие похожие основы + сохранять вырезанные изображения в png. Изображений несколько десятков тысяч. Делать перенос нужно с помощью автоматизации в фотошопе. Все картинки имеют вид "цифровой_код.jpg" на выходе ...