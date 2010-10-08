"Вырезать" предметы из фотографий

Обработка фотографийЗавершен46 заявок519 просмотров
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Добрый день.

Есть 26 фотографий (кальяны, шланги,другое).

Нужно убрать фон и наложить watermark (прилагается).

Спасибо.

13 лет назад
flogic
Павел 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
3 дня
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