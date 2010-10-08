"Вырезать" предметы из фотографий

Необходимо перенести изображения с одинаковых основ (футболок) на другие похожие основы + сохранять вырезанные изображения в png. Изображений несколько десятков тысяч. Делать перенос нужно с помощью автоматизации в фотошопе. Все картинки имеют вид "цифровой_код.jpg" на выходе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть 26 фотографий (кальяны, шланги,другое).
Нужно убрать фон и наложить watermark (прилагается).
Спасибо.
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