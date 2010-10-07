Простенькие пиктограмки для сайта

Нужно сделать фотки для категорий делается в течении 1-2 мин одна пиктограмка, в фотошопе.

Общее количество около 50-100 шт. (для начала) сохранить в jpg в хорошем качестве, для сайта

Пример пиктограмок:

http://www.acover.ru/category/kljuchi/

как пример сделайте пиктограмку для раздела щетки стеклоочистителей, и пришлите на [email protected]

или для любой другой на ваше усмотрение.

Работа постоянная.

Пишите цену за одну пиктограмку, а лучше за 100