Обработка фото для интернет магазина

Обработка фотографийЗакрыт42 заявки589 просмотров
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Нужно обработать фото для интернет магазина 600х445 пикс до 100 Кб каждая. желательно цена и срок

13 лет назад
vvv4511
Петр 
77 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-1)