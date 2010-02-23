Вкладыш в пластмассовый бокс DVD-box (размеры: 273х184 мм)под видеопродукцию музыкальной группы. Передняя и задняя сторона. Две фотографии. На передней стороне фотография + наз. CHOCOLA (Chocola) с тремя стоящими в полный рост музыкантами (откадрированными (захватить угол ...
Сделать мини-презентацию
Требуется сделать презентацию, в виде гармошки (не знаю как правильно называется). Как лист складыва ют и получается гармошка. Ширина сложенной гармошки около 9см, высота 21см.
Тематика - оборудование для вентиляции. На главной нужно разместить красивую фотку неба с размазанны ми облками. как порывы ветра, и логотип.
на внутренних разворотах расположить текст о компании, несколько фоток и описание продукции, контакт ная информация со схемой проезда.
Заявки фрилансеров
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