Icq 9679580
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Нужны внешние, проект Adult, подробности в icq 9679580, предложение указывать в формате: - Цена - Срок - Количество - Откуда внешки - Примеры работПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
На странице скрипт выпадающего списка от параметра в пред идущем списке, то есть селект от селекта, в ие не работает, нужно поправить. Цена до 150 руб. Вопросы в icq – 9679580Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется программист с опытом разработки модулей для DLE 8.0, заказов много работа практически регулярная. Вопросы в icq 9679580Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
В готовый рнр скрипт который обрабатывает csv (пересохраненный xls) файл надо дописать обработку ещё 2х колонок и сохранение их параметров в уже имеющиеся в базе ячейки. icq 9679580Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать 3 модуля: 1. модифицированное добавление новостей 2. поиск по модифицированным данным в новостях 3. рассылка пользователям при появлении новости с совпадением модифицированных данных тз и вопросы в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется экспортировать базу из Shop-Script Free на DLE 8.0. От Вас цена и срокНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать креативный продающий текст для компании веб-разработчика. От Вас - ценаКопирайтинг38 заявокЗакрыт16 лет назад
Отрисовать лого в векторе. От Вас цена/Срок. Предпочтение минимальной цене.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день, необходим верстальщик с достаточным уровнем знаний но что бы не загибал цену, сроки для проектов разные но всегда оговариваются заранее, с предложениями для выполнения тестового задания (оплачивается) прошу обращаться в ICQ 250121030 ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
!Предпочтение самой низкой цене! Нужен модуль под ДЛЕ 7.0, можно реализовать на базе модуля рекламных материалов. Задача модуля – выводить меню на сайте, а то есть в нужном месте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад