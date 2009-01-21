Зураб - замечательный работодатель! Очень приятный в общении, внимательный и понимающий человек! +, конечно, своевременная оплата и четкое ТЗ. Буду очень рада сотрудничать в дальнейшем! Зураб, удачи тебе во всех начинаниях!