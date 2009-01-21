ol-aksenova

Ольга Аксёнова ol-aksenova

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Графика для web, 2d иллюстрация

Доброго Вам времени суток!

Мои основные услуги на данный момент:

-дизайн сайтов и графика для web

-2d иллюстрация

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Предоплата минимум 30%

Выходные - суббота, воскресение

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
8 баллов
9 лет назад
Создание серии тематических иллюстраций!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
o123
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Конкурс на создание иллюстраций
Очень понравилась работа Ольги. Рекомендую как отличного специалиста в своем деле.
Работой с Павлом осталась довольна, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
moonknight
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Аксёнова Ольга (ol-aksenova)
Оля, спасибо за отличную работу, все замечательно, с удовольствием продолжу сотрудничество, удачи!:)
Зураб - замечательный работодатель! Очень приятный в общении, внимательный и понимающий человек! +, конечно, своевременная оплата и четкое ТЗ. Буду очень рада сотрудничать в дальнейшем! Зураб, удачи тебе во всех начинаниях!
Ответный отзыв