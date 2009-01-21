Графика для web, 2d иллюстрация
Доброго Вам времени суток!
Мои основные услуги на данный момент:
-дизайн сайтов и графика для web
-2d иллюстрация
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Предоплата минимум 30%
Выходные - суббота, воскресение
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Портфолио
- Без названия141 просмотр
- Нарезка графики из разных проектов184 просмотра
- Графика для сайта vkbroker.ru (нарезка)177 просмотров
- Ачивменты для сайта EW.am127 просмотров
- Иконки для игры "Власть денег"128 просмотров
- Иконки для игры "Власть денег"114 просмотров
- Персонаж для ew.am148 просмотров
- Персонаж для ew.am154 просмотра
- Локации для EW.am158 просмотров
- Локации для EW.am168 просмотров
- Локации для EW.am163 просмотра
- Без названия120 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
14 лет назад
Очень понравилась работа Ольги. Рекомендую как отличного специалиста в своем деле.
Ответный отзыв
Работой с Павлом осталась довольна, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
$400
10 баллов
15 лет назад
Оля, спасибо за отличную работу, все замечательно, с удовольствием продолжу сотрудничество, удачи!:)
Ответный отзыв
Зураб - замечательный работодатель! Очень приятный в общении, внимательный и понимающий человек! +, конечно, своевременная оплата и четкое ТЗ. Буду очень рада сотрудничать в дальнейшем! Зураб, удачи тебе во всех начинаниях!