Нужен перевод с английского на русский предложений адалт тематики. По сути нужен перевод не какого текста а заголовков. Пример тут: http://bibibka.info/sample.txt Всего 7200 таких строк в заказе, есть дубли, которые должны быть переведены другим оборотом, но об этом ...