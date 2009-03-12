Требуется создать простенькое приложение для платформы android, которое будет представлять из себя браузер, конкретно заданного сайта.
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть проблема на сайте filka.info с воспроизведением музыкальных файлов , проблема в верстке нужно отловить баг и пофиксить его.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно подправить модуль псевдоторрента под DLE 9 ой версии. Скрипт модуля можно забрать тут (http://picsomania.info/dle.module.psxtorrent.2.1.1.zip), чтобы сразу оценить сможете или нет сделать фикс. Сроки и цену пишите пожалуйста здесь.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Собственно нужно оформить работу одного сайта через api vkontakte.ru Приложение должно будет искать музыкальные фалы и формировать их в виде плейлиста.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно немного подправить стандартный поиск на ДЛЕ. Стандартно он ищет целое совпадение фразы. Например если задать Small Stocks for Big Profits - Generate Spectacular Returns by Investing in Up-and-Comi то он ничего не найдет, но по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно реализовать массовую загрузку изображений с серверов в стандартном окне загрузки. На данный момент с удаленного сервера можно загрузить только одно изображение. Нужно же реализовать массовую загрузку. Вбивание списка загружаемых картинок и далее сам процесс ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для дле есть некий мод называется псевдотеррент. Скрипт берет .torrent файл показывает фалы в раздаче, количество раздающих, качающих и т.д. и т.п. Все работает кроме одного бага. Если в .torrent фале одна сеть то количество ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Трубеутся сделать флеш плеер, который будет читать xml http://www.keezmovies.com/embed_player.php?id=439339 вот такого рода, т.е. дергать из него линк на мувик и картинку. Сроки и цену пишите здесь плиз.Прочее5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен перевод с английского на русский предложений адалт тематики. По сути нужен перевод не какого текста а заголовков. Пример тут: http://bibibka.info/sample.txt Всего 7200 таких строк в заказе, есть дубли, которые должны быть переведены другим оборотом, но об этом ...Переводы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть сверстанный дизайн http://skidcard.ru/in/index.html нужно натянуть его на dle. Цену и сроки указывайте тут плиз.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад