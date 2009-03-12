Maxy

Maxim Futurama Maxy

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Поправить верстку на сайте

    Есть проблема на сайте filka.info с воспроизведением музыкальных файлов , проблема в верстке нужно отловить баг и пофиксить его.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить модуль под DLE 9.0

    Нужно подправить модуль псевдоторрента под DLE 9 ой версии. Скрипт модуля можно забрать тут (http://picsomania.info/dle.module.psxtorrent.2.1.1.zip), чтобы сразу оценить сможете или нет сделать фикс. Сроки и цену пишите пожалуйста здесь.

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правка поиска на DLE

    Нужно немного подправить стандартный поиск на ДЛЕ. Стандартно он ищет целое совпадение фразы. Например если задать Small Stocks for Big Profits - Generate Spectacular Returns by Investing in Up-and-Comi то он ничего не найдет, но по ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание хака для ДЛЕ

    Нужно реализовать массовую загрузку изображений с серверов в стандартном окне загрузки. На данный момент с удаленного сервера можно загрузить только одно изображение. Нужно же реализовать массовую загрузку. Вбивание списка загружаемых картинок и далее сам процесс ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить мод псевдотрекера для ДЛЕ

    Для дле есть некий мод называется псевдотеррент. Скрипт берет .torrent файл показывает фалы в раздаче, количество раздающих, качающих и т.д. и т.п. Все работает кроме одного бага. Если в .torrent фале одна сеть то количество ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно собрать flash плеер

    Трубеутся сделать флеш плеер, который будет читать xml http://www.keezmovies.com/embed_player.php?id=439339 вот такого рода, т.е. дергать из него линк на мувик и картинку. Сроки и цену пишите здесь плиз.

    Flash
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод с английского на русский

    Нужен перевод с английского на русский предложений адалт тематики. По сути нужен перевод не какого текста а заголовков. Пример тут: http://bibibka.info/sample.txt Всего 7200 таких строк в заказе, есть дубли, которые должны быть переведены другим оборотом, но об этом ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
$30
10 баллов
15 лет назад
Натянуть сверстанный шаблон на DLE
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача! Оплата в срок! рад сотрудничеству!=)
Все сделано качественно и в кротчайшие сроки... Респект!!!
Ответный отзыв