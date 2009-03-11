# 1 — $

Требуется широкий спектр баннеров, во всех файловых форматах: стандартные анимационные и статичные баннеры в GIF или JPEG формате, флэш баннеры.

Bсех размеров: небоскребы, полные баннеры, половина баннера, квадратные баннеры, кнопки и микро баннеры.

Основное требование: у исполнителя ДОЛЖЕН БЫТЬ СКАЙП и микрофон. Работы будет много, печатать терпеть ненавижу.

ВНИМАНИЕ: если не пользуетесь Скайпом – не тратьте свое и мое время, бизнеса не будет! Не увижу что у вас есть Скайп - в конкурс добавлять не буду!

Для тестового задания, прошу изготовить:

статичный лежачий, длинный баннер.

Тематика: ипотечный брокер Великобритании;

Надпись в баннере «Ваш русскоговорящий Ипотечный Брокер».

Тестовое задание – оплачивается, победитель забирает все!

За участие в конкурсе оплата не производится.

Работы выкладывать здесь. Приватки в игнор. Если кто то забудет поставить цену и срок - в приват писать больше не буду, что "система не пропускает" - сразу в игнор, обижайтесь на самого себя!

За подробностями и в дальнейшем звонить по Скайп: konovalov4