Нужен баннер

Нужно сделать пять красивых рич медиа баннеров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой беннер 468x60 і 88х31 giff.
В личку і в аську не писать!
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