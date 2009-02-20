Создание банеров

$100
БаннерыЗавершен10 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны два флэш баннера и логотип.

Приватно для SebaMF

15 лет назад
manower
Сергей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 лет назад
$100
2 дня
Цена\качество\сроки исполнения на высшем уровне.
Отличный заказчик! Приятно работать.
  • Похожие заказы

  • Баннер 468*60

    Анимированный gif или flash баннер 468*60 для www.s-o-l.ru Срок не важен, важна цена.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать баннер 88*31

    $5

    Необходимо создать красивый мини-баннер 88*31 для доски объявлений http://doska.us.

    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен баннер 480х60

    Требуется сделать анимированный банер 480х60 для сайта с учебными материалами для студентов (экономика, финансы, маркетинг, и т.д). Жду Ваших предложений по ценам и срокам в личку.

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2 баннера GIF

    Форматы: маленький -120Х90 , большой - 200Х140 Задача - соорудить 2 самых простых баннера. Предлагайте цены за 2 шт

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Простой FLASH баннер

    Нужен простой flash баннер: Размеры 900x100 px чтобы в нем отображалась(двигалась) информация из картинки(флаер вечеринки) в приложении т.е. уместить "информацию" флаера в окошке flash баннера размером 900х100 Примеры: http://ulnight.com/banners/index.html Цена чем меньше - тем лучше)))

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработать баннер на флеше или анимированный gif

    $150

    Размер баннера 660х120. Категория : сайт для скачки фильмов. Требования : креативность. Я не готов говорить какие картинки, в какой последовательности и с какими текстами будут изображены на баннере - все это на вас. Опыт разработки баннеров. Предложения ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Gif - логотип

    $1

    Здравствуйте, имеется готовый Gif - логотип. Также полностью он есть и в исходнике с расширением .fla (для Flash). Необходимо убрать фон, сделать background прозрачным.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер для сайта

    $120

    Требуется баннер для сайта http://jobs-for-all.jlt.ru Оплата производится безопасно. Срок 2 недели. Сумма 120 USD.

    Баннеры50 заявок
    Закрыт
    15 лет назад