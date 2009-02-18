2 баннера GIF

Создать баннер в формате gif. Прошу сделать за отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Форматы: маленький -120Х90 , большой - 200Х140
Задача - соорудить 2 самых простых баннера.
Предлагайте цены за 2 шт
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