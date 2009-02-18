2 баннера GIF

БаннерыЗавершен25 заявок297 просмотров
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Форматы: маленький -120Х90 , большой - 200Х140

Задача - соорудить 2 самых простых баннера.

Предлагайте цены за 2 шт

15 лет назад
Mystery_d
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
PaulShark
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$8
1 день
Сделал быстро (за пару часов), качественно, не дорого. Учел все пожелания, при этом сделал около 10 вариантов. Приятно было сотрудничать.
Даша отличный заказчик! Было приятно работать! :-)
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