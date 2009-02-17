Необходимо разработать несколько серий баннеров для интернет-магазина элитных часов. Слоганы и текст предоставим. 3 вида дизайна и ресайз в след. форматы: 600х190 120х600 600х120 600х90 650х90 780х90 100х100 120х240 468х60 240x400 Портфолио и свои цены в студию :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 2 Гиф Баннера
От вас цены и сроки.
Нужны Очень Хорошие Гиф Баннера вышего Уровня!
Прошу новичков не беспокойть!
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Привет. Требуется разработка 3 flash баннеров. По размеру не очень "весовых". Ротацию в одной из самых крупных баннерной сети. 468х60 - 2 штуки 120x600 - 1 штука Тематика: Телекоммуникационные услуги. Конкретно: Хостинг (Unix/Windows платформы). Конкретных пожеланий и ТЗ не будем ...Баннеры11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно 2 баннера с нашим логотипом. 234*60 468*60 Наш сайт www.radio-tema.com Прошу учесть что проект не коммерческийЗавершен15 лет назад
- $20
Доброго. Баннер до 15 килобайт, для сайта http://titov.by Текст: Продвижение сайта за 250 тысяч в месяц! 45 дней и Вы на первых местах! "Титов и партнеры" - продвижение сайтов с гарантией! Только с портфолио, баннер качественный, только gif. Оставлять цену за 1 ...Баннеры43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуются Rich-баннеры 300x300 - 2шт. 468х60 - 2 шт. Сразу говорю, придётся думать над самим баннером, готовых идей для них у нас нет. Пишем в ICQ, сразу кидаем ссылку на портфолио, чтобы я понимал, по какому вопросы вы ...Баннеры9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужны 2 flash баннера 468*60 и 160*120 на тему парфюмерии+8Марта. Для удешевления, содержание их делать одинаковым, просто в разных форматах. PS в личку и аську просьба не беспокоить. Сроки, цены и примеры работ указывайте в проекте.Баннеры24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать несложный флеш баннер с размерами 468x60 и весом до 25кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Два логотипа, несколко фото, тексты. Подробности в привате. Просьба указывать примерную цену. Срок 1 день.Завершен15 лет назад
Необходимо создать два анимированных баннера. Тематика: оборудование для организации бизнеса (подробности выбранному исполнителю). Форматы: 1. 650x150 2. 185х400 Будет оцениваться портфолио и цена. Если устроит качество работы, стоимость, сроки - будем сотрудничать на постоянной основе.Завершен15 лет назад
- $5
Простой баннерок gif или flash размером 167 на 94 пикселя. Который будет содержать следующий текст: "Турнир 22.02.2009 / 1-й этап чемпионата Круазе 2009". Место размещения - слева от баннера Google на сайте kruase.kiev.ua. И не ...Завершен15 лет назад
Флеш Баннер для музыкального трекера.Баннеры47 заявокЗакрыт15 лет назад