Два анимированных баннера (gif)

БаннерыЗавершен51 заявка477 просмотров
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Необходимо создать два анимированных баннера. Тематика: оборудование для организации бизнеса (подробности выбранному исполнителю).

Форматы:

1. 650x150

2. 185х400

Будет оцениваться портфолио и цена. Если устроит качество работы, стоимость, сроки - будем сотрудничать на постоянной основе.

15 лет назад
SEOExpert
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
rgb_m
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Работает быстро и качественно. Понимает задачу с полуслова. Очень доволен сотрудничеством.
Грамотно и четко поставленные задачи способствовали плодотворному сотрудничеству. Работать было приятно.
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