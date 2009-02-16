Создание баннера на банковскую тематику

БаннерыЗавершен32 заявки473 просмотра
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Необходимо создать в как можно сжатые сроки баннер для банка. В наличие есть бренд-бук, логотип, бриф на баннер, примеры баннеров выходивших раньше.

15 лет назад
Elgin
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 лет назад
$1490
1 день
Приятно работать с понимающим и исполнительным человеком. Всем рекомендую.
Отличный заказчик. Приятно работать!
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