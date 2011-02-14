нарисовать кадры дыма для последующей их анимации. более подробно лс или скайп elgin_vova
- Анимация2 заявкиЗакрыт11 лет назад
отрисовать 6 дизайнов к сайтам + интерфейсыДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо сделать презентацию из 7 кадров для iPad, управление кадрами через экран, исходная презентация есть в pptПрезентации1 заявкаЗакрыт11 лет назад
необходимо создать приложение для консультации пользователей для ФБ и ВК, работа приложения в формате вопрос оператору - ответ от оператора. за более подробной информацией в Лс или скайп elgin_vovaВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
необходимо реализовать приложение выполняющее подобную функцию пример (http://ihero2012.com/) более подробно в личке или скайп elgin_vovaЗакрыт12 лет назад
- $200
необходимо внести корректировки и сделать изменения в уже существующем сайте. Сайт написан на Drupal. скайп elgin_vovaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
сделать переработку существующего сайта под другой регион. есть исходники сайта на asp.net, необходимо сделать небольшие доработки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
необходимо SEO на 2 соц группы ВКонтакте и FaceBook по 2 разным группам слов (слова для групп в приложении). после выставления общего бюджета просьба в личку скинуть бюджеты для Яндекса и Гугла по отдельности.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
нужен скрипт, который бы переключал между аккаунтами на форумах. В приложение вы найдете скрипт для браузера Chrome для Facebook, нужен такой же для вконтакта и для форумов.Закрыт12 лет назад
ОЧЕНЬ СРОЧНО. необходимо к сайту написанному на Drupal прикрепить модуль мессенджера, позволяющий вести переписку в статичном окне (примеры сообщения вконтакте, icq, мейл агент). скайп elgin_vovaВеб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть сайт teklife.kz. Нужно сделать так, чтобы он смотрелся в IE6. За все это платим деньгами. контакты: [email protected] +77078146816Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: В сжатые сроки подготовить stand-alone посадочную страницу для сайта, на основе шаблона + развернуть на нашем сервере. Страница будет размещаться отдально от основного сайта. Что должна уметь страница: 1. Определять географию по геобазе (Maxmind) и подтягивать нужный ...Закрыт12 лет назад
Откорректировать дизайн визитки, сделать ее допечатную подготовку (выправить шрифты, возможно добавление элементов на свободные места карточки - самолетов, поездов, и т.д.). Используем горизонтальный вариант.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сдать логотип в cdr-файле in curves в 2 видах: 1. С градиентами и тенюшками как на картинке (для цифровой печати) 2. Без градиентов и тенюшек, только цвет (для печати всякими тампонами)Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, необходимо создание 2х баннеров по имеющимся картинкам и брифу. Сроки -максимально быстро (сдать сегодня) Оплата договорная. Также оперативно.Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется три плана этажей, необходимо перерисовать так как сделано в примереИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $2500
Интернет-агентство срочно ищет талантливого Flash-дизайнера, предпочтительно на полную ставку. (можно студента 5го курса). Офис в центре Минска, рядом с метро Я.Коласа. Уровень зарплаты по собеседованию. Содержание работы: создание flash-банеров, интерфейсных элементов, промо-сайтов Требования: высокий уровень Flash-анимации опыт работы в сфере ...Баннерынет заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать пять картинок для сайта, по образцу присоединенной. Сроки поджимают - так что сообщайте сразу когда будет готово.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
В наличии имеется небольшое ТЗ, с набросками на главную и внутреннюю страницу, требуется в краткий срок предложить концепцию дизайнерского решения и в последующем ее реализовать.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть дизайн сайта в PSD - нужно сделать верстку на HTML.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад