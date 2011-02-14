Elgin

Владимир Мурзик Elgin

 
41 годБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
istore
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1500
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать 6 дизайнов
Рад сотрудничеству!
Отличное исполнение, все требования реализованы на отлично. Постоянная обратная связь и доступность в сети. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
evilart
Сергей 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Коррекция дизайна визитки
Владимир внятный заказчик, задание поставлено четко и грамотно. Оплата получена свех договора. Всем рекомендую!
Оперативно и как надо. Спасибо!
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Перевести логотип в cdr
Спасибо за мини-задание и моментальную оплату) Мои рекомендации Владимиру!
Всё точно вовремя и без нареканий. Отменно! Рекомендую.
Ответный отзыв
LordWilliam
Василий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
$20
10 баллов
13 лет назад
Создать 5 картинок из фотографий
Робота прошла успешно, все остались довольны! советую!
Сделал всё в срок, чем очень помог. Приятно работать, спасибо. Буду продолжать, рекомендую.
Ответный отзыв
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
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Очень понравилось сотрудничать с Владимиром. Человек постоянно в сети, быстро отзывается, понятно объясняет все нюансы работы… Оплата в срок. Одним словом все прошло на высшем уровне. Рекомендую всем.
Пунктуальный, понимающий и исполнительный. Работу выполняет за вменяемую сумму и точно в срок, учитывает поправки заказчика, приятен в общении. будем продолжать дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв