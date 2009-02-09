Баннер 468х60

Нужен flash-баннер 240х400. Привлекательный кликабельный. Тема: Фильм "Монстры против пришельцев" Кто не в курсе, набирайте в поиске и поймете что это. http://www.kino-govno.com/movies/monstersvsaliens Технические требования описаны тут: http://sales.mail.ru/tech.htm Логотип, который должен присутствовать на баннере: http://files.mail.ru/YW61P0 Облегченный вариант логотипа: http://files.mail.ru/8A3NCJ Русский лого ...