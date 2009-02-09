Баннер 468х60

$20
БаннерыЗакрыт16 заявок214 просмотров
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Необходимо сделать баннер. прототип его уже есть в PSD формате. Нужно внести некоторые корректировки.

+ добавить анимации по промышленной тематике.

и сделать подобия 180х150 и 120х240

работы немного...

15 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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