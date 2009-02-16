Баннер на тему фитнеса и здоровья

$30
БаннерыЗавершен58 заявок573 просмотра
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Баннер 200х300px. Можно флеш, можно GIF. Красочный. Основная анимация - смена надписей.

Срок изготовления - 3 дня.

Выбор исполнителя будет сделан на основе вашего портфолио и отзывов.

15 лет назад
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Autres
Studio 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
15 лет назад
$25
1 день
Оперативно и без лишних вопросов сделал баннер и даже не пришлось вносить никаких корректировок. Порадовал размер баннера. Буду обращаться еще!
Илья порадовал конкретным ТЗ, сразу указал что именно надо и что именно он хочет. Конкретно говорил о неточностях. Платёж был выполнен сразу после показа банера. Будем дальше работать!