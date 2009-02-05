Доработка флеш баннера.

$20
БаннерыЗакрыт18 заявок257 просмотров
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Необходимо подправить дизайн во флеше.

А именно

1. сделать дизайн таблицы (вид таблицы прикреплен)

2. придумать какой-нибудь красивый эффект кнопки в виде стрелочки (на банере расположенна в низу 2 стрелочки)

3. что нибудь сообразить с эффектом над линиями.

4. Может что то еще интересное придумаете.

Более подробнее когда выберу исполнителя.

В ICQ не писать, в личку тоже, оставляйте тут свои предложения.

15 лет назад
broodLing
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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