Баннер флеш

Что нужно сделать? Баннер Вес не более 350 килобайт размеры 234 на 60 пикселей формат .gif (не флеш) 5 слайдов (смотри файл пример - там формат gif) 1 "Аренда 4-5 дней 8000 р. 2 плазменная панель 42" (текст ...