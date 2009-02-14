Флеш банер 468х60, 120х200

Требуется разработать 3 flash баннера 630*120 1 единица 250*345 2 единицы тематика баннеров - создание сайтов. Бюджет небольшой. Срок 2 недели. Буду рад работать с тем у кого есть наработки в этой теме. Оплата по факту создания. Подробности при личном общении. Дорогим ...