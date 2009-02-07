Задача простая сделать баннер для сайта в обычном формате и в кореле. Макет баннера есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
требуется здравомыслящий современный дизайнер.
Текущие задачи: создание баннеров для внутренних страниц сайта, партнерской программы, специальных акций, рекламных мест, оформления блог-постов и рассылок проекта (printdirect.ru) Имеется в виду именно дизайн баннеров, а не flash.
Исполнитель должен хорошо ориентироваться в современном дизайне, уметь придумывать и рисовать. Обязательно умение работать со всеми видами графики.
Базовые примеры одной из серий баннеров на главной странице: http://printdirect.ru/
Планируется продолжительное сотрудничество, так как задачи появляются постоянно. (Потенциальные задачи: со-разработка дизайна элементов самого сайта, блога и т.д.)
Пожалуйста, присылайте ссылки на примеры работ, которые могут дать представление о вас, как о потенциальном исполнителе сформулированной задачи в плане качества и эстетики. Пожалуйста, не присылайте сообщения типа "сделаю что угодно и дешевле всех, а что там надо – уже походу разберусь". Извините за такой комментарий, но иначе слишком много бесполезных сообщений.
Поскольку задача не конкретная по объему, цены согласовываются с подходящим исполнителем. При желании, пожалуйста, указывайте свой базовый порядок цен в письме.
Спасибо.
headhunting [at] printdirect.ru
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