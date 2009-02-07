Здравствуйте,

требуется здравомыслящий современный дизайнер.

Текущие задачи: создание баннеров для внутренних страниц сайта, партнерской программы, специальных акций, рекламных мест, оформления блог-постов и рассылок проекта (printdirect.ru) Имеется в виду именно дизайн баннеров, а не flash.

Исполнитель должен хорошо ориентироваться в современном дизайне, уметь придумывать и рисовать. Обязательно умение работать со всеми видами графики.

Базовые примеры одной из серий баннеров на главной странице: http://printdirect.ru/

Планируется продолжительное сотрудничество, так как задачи появляются постоянно. (Потенциальные задачи: со-разработка дизайна элементов самого сайта, блога и т.д.)

Пожалуйста, присылайте ссылки на примеры работ, которые могут дать представление о вас, как о потенциальном исполнителе сформулированной задачи в плане качества и эстетики. Пожалуйста, не присылайте сообщения типа "сделаю что угодно и дешевле всех, а что там надо – уже походу разберусь". Извините за такой комментарий, но иначе слишком много бесполезных сообщений.

Поскольку задача не конкретная по объему, цены согласовываются с подходящим исполнителем. При желании, пожалуйста, указывайте свой базовый порядок цен в письме.

Спасибо.

headhunting [at] printdirect.ru