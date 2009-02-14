Создание баннеров для проекта UzKGK.Ru (для Grass)

$100
БаннерыЗавершен6 заявок315 просмотров
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Создание рекламных баннеров для проекта UzKGK.Ru. (приватно для Grass)

15 лет назад
kgk
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$75
2 дня
Работа закончена, Ирина на 100% справилась с заданием и выполнила всё так, как я и просил. Рад сотрудничеству.
Приятно работать с профессионалом, который четко формулирует задание. Очень корректный в общении, от сотрудничества остались положительные эмоции. Предоплата и оплата - в срок.
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