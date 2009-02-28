Flash-баннер 240x400

Здравствуйте, требуется здравомыслящий современный дизайнер. Текущие задачи: создание баннеров для внутренних страниц сайта, партнерской программы, специальных акций, рекламных мест, оформления блог-постов и рассылок проекта (printdirect.ru) Имеется в виду именно дизайн баннеров, а не flash. Исполнитель должен ...
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Нужен flash-баннер 240х400. Привлекательный кликабельный.
Тема: Фильм "Монстры против пришельцев" Кто не в курсе, набирайте в поиске и поймете что это.
http://www.kino-govno.com/movies/monstersvsaliens
Технические требования описаны тут: http://sales.mail.ru/tech.htm
Логотип, который должен присутствовать на баннере: http://files.mail.ru/YW61P0
Облегченный вариант логотипа: http://files.mail.ru/8A3NCJ
Русский лого к фильму: http://files.mail.ru/JG2LK3
Облегченный вариант: http://files.mail.ru/50AUBV
Что не делать на баннере: никаких дат, слово премьера, только одного монстра (голубая слизь) на белом фоне, и т.п.
Участие в конкурсе $0-10 Победитель получает $50
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