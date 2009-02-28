Flash-баннер 240x400

# 1 — $

Нужен flash-баннер 240х400. Привлекательный кликабельный.

Тема: Фильм "Монстры против пришельцев" Кто не в курсе, набирайте в поиске и поймете что это.

http://www.kino-govno.com/movies/monstersvsaliens

Технические требования описаны тут: http://sales.mail.ru/tech.htm

Логотип, который должен присутствовать на баннере: http://files.mail.ru/YW61P0

Облегченный вариант логотипа: http://files.mail.ru/8A3NCJ

Русский лого к фильму: http://files.mail.ru/JG2LK3

Облегченный вариант: http://files.mail.ru/50AUBV

Что не делать на баннере: никаких дат, слово премьера, только одного монстра (голубая слизь) на белом фоне, и т.п.

Участие в конкурсе $0-10 Победитель получает $50