Flash-баннер 240x400

БаннерыЗавершен15 заявок1054 просмотра
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#1$

Нужен flash-баннер 240х400. Привлекательный кликабельный.

Тема: Фильм "Монстры против пришельцев" Кто не в курсе, набирайте в поиске и поймете что это.

http://www.kino-govno.com/movies/monstersvsaliens

Технические требования описаны тут: http://sales.mail.ru/tech.htm

Логотип, который должен присутствовать на баннере: http://files.mail.ru/YW61P0

Облегченный вариант логотипа: http://files.mail.ru/8A3NCJ

Русский лого к фильму: http://files.mail.ru/JG2LK3

Облегченный вариант: http://files.mail.ru/50AUBV

Что не делать на баннере: никаких дат, слово премьера, только одного монстра (голубая слизь) на белом фоне, и т.п.

Участие в конкурсе $0-10 Победитель получает $50

15 лет назад
aversco
Игорь 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Победитель конкурса
GARAGE
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
Хорошо выполнил работу в поставленные сроки.
Пиятно работать когда ставят четкую задачу, но при этом оставляют свободу для творчества. Никаких задержек по оплате. Надежный заказчик. Расчитываю на продолжение сотрудничества.
Заявки фрилансеров
GARAGE
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
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